Адвокат обвиняемого в подбросе оружия майора рассказал подробности уголовного дела

Фото: Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого в подбросе пистолета майора Замалиева раскрыл «Реальному времени» позицию защиты в уголовном деле. Ленар Гайфутдинов уверяет, что его подзащитный даже не знал человека, в квартире которого было обнаружено оружие.

«Информация об оружии всплыла через других людей. Свидетели — люди, которые снимали у него квартиру, говорят, что в нетрезвом состоянии он рассказывал, что у него под матрасом «ствол хранится», — эти показания есть в уголовном деле. У умершего [Камалиева] через два дня также изъяли автомат ППШ (пистолет-пулемет Шпагина, — прим. ред.). По этому факту тоже возбудили уголовное дело. Ранее умерший был судим по статье за хранение оружия.

Гайфутдинов уверен, что «подкидывание оружия» не вяжется с позицией обвинения.

«Как человек может попасть в чужую квартиру, подкинуть оружие и организовать проверку? Ключей нет, доступа нет, они были не знакомы. Как? Причем проводились экспертизы, которые установили, что на изъятом оружии присутствуют потожировые следы только умершего», — говорит адвокат.

Напомним, что, по версии следствия, в сентябре 2018-го в ходе спецоперации «Арсенал» начальник угрозыска, дознаватель, опер и их неустановленные коллеги инициировали уголовное преследование казанца Камалиева, который умер в своей квартире двумя неделями раньше.

Якобы сначала опер написал рапорт, что в жилище покойного могут храниться радиостанция и бортовой комплекс, украденные из служебного автомобиля полиции, затем дознаватель обманула суд, получив добро на обыск, и сотрудники угрозыска сначала подложили в квартиру Камалиева самодельный револьвер калибра 9 мм, а затем изъяли его при понятых. С целью «улучшения статистических показателей отдела».

