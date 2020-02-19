«Спурт» предъявил требования к строительной компании «ФОН» на 215,6 млн рублей

ПАО Акционерный коммерческий банк «Спурт» предъявил требования к ООО «ФОН» о включении в реестр требований кредиторов.

Банк потребовал со строительной фирмы 215,6 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, осенью прошлого года Арбитражный суд Татарстана решил, что в челнинском микрорайоне «Яшьлек» на торгах будут проданы 32 квартиры в доме 65/03 для погашения долга ООО «ЖК «Молодежный» перед конкурсным управляющим банка «Спурт» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). ООО «ЖК Молодежный» было связано с группой компаний «ФОН».

