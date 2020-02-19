Новости промышленности

14:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект микробных биофабрик

14:17, 19.02.2020
«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект микробных биофабрик
Фото: pxhere.com

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на заседании 28 февраля рассмотрит проект микробных биофабрик с редактированным геномом и обсудит применение перспективной технологии производства оксида пропилена с использованием перекиси водорода.

Также пройдут презентации «Школы 21» от Сбербанка и компании «ДС Контролз», которая хочет открыть производство трубопроводной арматуры в Лениногорске, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее «Татнефтехиминвест-холдинг» подвел итоги 2019 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров