«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект микробных биофабрик
Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на заседании 28 февраля рассмотрит проект микробных биофабрик с редактированным геномом и обсудит применение перспективной технологии производства оксида пропилена с использованием перекиси водорода.
Также пройдут презентации «Школы 21» от Сбербанка и компании «ДС Контролз», которая хочет открыть производство трубопроводной арматуры в Лениногорске, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее «Татнефтехиминвест-холдинг» подвел итоги 2019 года. Подробнее — в материале «Реального времени».Промышленность Татарстан
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