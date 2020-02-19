Алексей Бадюков: «Судьбу путевки в плей-офф «Амур» и «Нефтехимик» решат между собой»

Эксперт КХЛ ТВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков поделился ожиданиями от борьбы за последние путевки в плей-офф от Восточной конференции.

— В Восточной конференции складывается такая ситуация, что «Куньлунь» проведет последний домашний матч с рижанами в Новосибирске, и больше возможности набрать очки у них не будет. Поэтому судьбу последней путевки «Амур» и «Нефтехимик» решат именно в Хабаровске.

Две спаренные игры, в которых многое решится, и я отдам предпочтение именно «Амуру», поскольку хабаровчане играют дома, у них идет хорошая серия, и команда Александра Гулявцева показывает классную игру. Нижнекамск менее стабилен, хотя дома играет здорово. Но вот на выезде может преподнести сюрприз со знаком минус. В этих двух встречах будет многое решаться, — сказал Бадюков корреспонденту «Реального времени».