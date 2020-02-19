Жена Никифорова поддержала Сивова в скандале с брендовыми вещами

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Жена бывшего министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова Светлана поддержала экс-руководителя аппарата исполнительного комитета Казани, мужа певицы Нюши Игоря Сивова. Ранее он порассуждал о тех, кто не может себе позволить покупать брендовую одежду. По его словам, тот, кто предпочитает экономить, должен признаться в том, что он «жертва и неудачник».

«Готовность платить за свой выбор больше денег говорит о том, что вы переходите на новый уровень: качества любви к себе, количества любви к себе, ценности себя, позволения себе лучшего», — написала Никифорова в сторис в Instagram (скриншоты опубликовал телеграм-канал «Тупой татарский пиарщик»).



Она отметила, что раньше люди носили любые носки и чистили зубы «чем чистится», а сейчас имеют право выбора.

«Это мой осознанный выбор и способ отсева нытиков: кому дорого, слишком и т. п. Вам не нужно то, что я дам, вы не поймете. Кто обиделся — отлично! Это вас или разовьет, или вы отпишитесь. Мне и то и то очень хорошо», — написала Никифорова (орфография и пунктуация автора сохранены).