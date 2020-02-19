Новости общества

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жена Никифорова поддержала Сивова в скандале с брендовыми вещами

13:13, 19.02.2020 2
Жена Никифорова поддержала Сивова в скандале с брендовыми вещами
Фото: скриншот

Жена бывшего министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова Светлана поддержала экс-руководителя аппарата исполнительного комитета Казани, мужа певицы Нюши Игоря Сивова. Ранее он порассуждал о тех, кто не может себе позволить покупать брендовую одежду. По его словам, тот, кто предпочитает экономить, должен признаться в том, что он «жертва и неудачник».

«Готовность платить за свой выбор больше денег говорит о том, что вы переходите на новый уровень: качества любви к себе, количества любви к себе, ценности себя, позволения себе лучшего», — написала Никифорова в сторис в Instagram (скриншоты опубликовал телеграм-канал «Тупой татарский пиарщик»).

Она отметила, что раньше люди носили любые носки и чистили зубы «чем чистится», а сейчас имеют право выбора.

«Это мой осознанный выбор и способ отсева нытиков: кому дорого, слишком и т. п. Вам не нужно то, что я дам, вы не поймете. Кто обиделся — отлично! Это вас или разовьет, или вы отпишитесь. Мне и то и то очень хорошо», — написала Никифорова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:24
    И то и то говоришь. ВИДИМО ВЫ РЕБЯТА ЗАБЫЛИСЬ. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ ЭТО ПРО ВАС. А ОБРАТНО ТУДА ВАС НЕ ОТПРАВИТЬ?
    Ответить
  • Анонимно 14:03
    Дорогая вещь необязательно хорошего качества, цену дает бренд. Переоцененная тряпка не делает человека в ней лучше.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров