Адвокат из Казани готов бесплатно защищать священника за слова о «бесплатных проститутках»

Фото: @advokat_nagiev

Защищать интересы протоиерея Димитрия Смирнова команда мусульманских адвокатов готова совершенно безвозмездно. Об этом сообщил адвокат из Казани Руслан Нагиев.

Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Нагиев, пока протоиерей не связывался с адвокатом и никак не отреагировал на предложение мусульман о защите. Тем не менее, если это произойдет, услуги адвокатов станут для него бесплатными. Они будут добиваться привлечения к уголовной ответственности за ложный донос.

Напомним, что священнослужитель Димитрий Смирнов резко раскритиковал женщин, живущих в гражданском браке. Он назвал их «бесплатными проститутками». На защиту священнослужителя встали мусульманские адвокаты.

