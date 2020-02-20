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Адвокат из Казани готов бесплатно защищать священника за слова о «бесплатных проститутках»

05:19, 20.02.2020
Адвокат из Казани готов бесплатно защищать священника за слова о «бесплатных проститутках»
Фото: @advokat_nagiev

Защищать интересы протоиерея Димитрия Смирнова команда мусульманских адвокатов готова совершенно безвозмездно. Об этом сообщил адвокат из Казани Руслан Нагиев.

Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Нагиев, пока протоиерей не связывался с адвокатом и никак не отреагировал на предложение мусульман о защите. Тем не менее, если это произойдет, услуги адвокатов станут для него бесплатными. Они будут добиваться привлечения к уголовной ответственности за ложный донос.

Напомним, что священнослужитель Димитрий Смирнов резко раскритиковал женщин, живущих в гражданском браке. Он назвал их «бесплатными проститутками». На защиту священнослужителя встали мусульманские адвокаты.

Общество Татарстан
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