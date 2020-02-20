Адвокат из Казани готов бесплатно защищать священника за слова о «бесплатных проститутках»
Защищать интересы протоиерея Димитрия Смирнова команда мусульманских адвокатов готова совершенно безвозмездно. Об этом сообщил адвокат из Казани Руслан Нагиев.
Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Нагиев, пока протоиерей не связывался с адвокатом и никак не отреагировал на предложение мусульман о защите. Тем не менее, если это произойдет, услуги адвокатов станут для него бесплатными. Они будут добиваться привлечения к уголовной ответственности за ложный донос.
Напомним, что священнослужитель Димитрий Смирнов резко раскритиковал женщин, живущих в гражданском браке. Он назвал их «бесплатными проститутками». На защиту священнослужителя встали мусульманские адвокаты.
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