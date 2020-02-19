Пользователи «атаковали» Instagram издательства Condé Nast за критику Загитовой

На инстаграм-аккаунт издательства Condé Nast обрушился поток критики от российских пользователей. Поводом для этого послужил пост с комментарием главного редактора журнала Tatler Ксении Соловьевой о фигуристках сборной России.

В частности, главред издания заявила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также другие российские чемпионки — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — «совсем не разбираются в моде».

«Какой скверный пост! Вы с ума сошли? Выставить великих девочек идиотами? За что?» — пишут пользователи.

Некоторые усомнились в том, что данный комментарий был одобрен самой Соловьевой: «Что за чушь пишет, прости господи, главный редактор?! Такое впечатление, что пост писал ребенок 10 лет», «Расскажите, пожалуйста, главный редактор действительно проверял перед публикацией?» — задались вопросом комментаторы.

При этом нашлись и те, кто обвинил в безответственном отношении к фигуристкам их менеджеров, которые позволили им сняться для обложки журнала Tatler.

Напомним, ранее с подобным отношением любителей фигурного катания столкнулся глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он поставил в «Инстаграме» лайк язвительному комментарию в адрес Алины Загитовой.