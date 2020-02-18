Хартли о поражении от «Ак Барса»: «Это большое разочарование для Гарипова, мы не помогли ему»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от игры после поражения от «Ак Барса» (3:5).

Поздравляем «Ак Барс» с заслуженной победой. По игре в первые 50 минут сказать нечего — это большое разочарование, в том числе, и для Эмиля (Гарипова). Все знают, что для него это был большой матч, и мы не помогли ему, оставив его одного посреди сражения. Завтра другой день.ю нужно вынести уроки из случившегося.

Гарипов провёл два последних матча против «Ак Барса». Значит ли это, что он может стать основным вратарём?

У нас есть два первых номера. Нам повезло — не всегда остаётся заполучить посреди сезона отличного вратаря, обладателя Кубка Гагарина, каким является Эмиль Гарипов. У них с Бобковым хорошие отношения, они друзья, нет никакого беспокойства — легко принимать решение и тренировать, кто бы ни был в воротах — мы знаем, что будет отличная игра и помощь команде от вратаря.

Почему сегодня не сработало большинство?

Мы не так хорошо играли, не играли просто.

Было много удалений, которые в итоге соперник реализовал — показалось, что в одном из моментов Емелин не совладал с эмоциями.

Действительно, игра складывалась не так, как хотели. Зная Емелина и его чувство гордости, он хотел проявить себя, но не получалось. Что касается эпизода, о котором вы говорите, я не видел его и не могу комментировать, — сказал Хартли.

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов впервые появился на льду «Татнефть Арены» в форме соперника «Ак Барса». Несмотря на пять пропущенных шайб, голкипер гостей сумел отразить 29 бросков казанской команды, а в конце игры взял буллит Даниса Зарипова.