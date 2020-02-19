Павел Прилучный будет вести видеоблог о съемках фильма про Михаила Девятаева

Актер Павел Прилучный, играющий главную роль в фильме о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концлагеря, будет снимать блог о том, как погружается в роль.

«Процесс съемок фильма настолько удивителен и драматичен, что зрителю наверняка будет интересно понаблюдать за этим со стороны. Это будет лайфстрим, без сценария. Совершенно авторская история. Сценарием станет жизнь Павла, его новый опыт. Какова будет степень откровенности этого материала, он решит сам», — рассказал режиссер картины Тимур Бекмамбетов, его слова приводит «Политэксперт».

Он отметил, что Прилучный сейчас проходит обучение полетам на симуляторе и должен похудеть до 39 килограммов — именно столько весил Михаил Девятаев, находясь в плену.

Напомним, 17 февраля в Кронштадте стартовали съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова о летчике-герое Михаиле Девятаеве, который долгие годы прожил в Казани. Почему первую часть блокбастера решили снимать именно в этом городе, как прошел первый съемочный день и какие секреты раскрыли создатели ленты — в материале «Реального времени».