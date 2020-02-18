Колесников рассказал Дудю, как ему пригрозили за статью о Путине и катыке в Казани

Фото: скриншот видео yotube.com

Журналист Андрей Колесников, известный своими материалами о президенте России Владимире Путине, рассказал в интервью Юрию Дудю, какие последствия имел материал о Путине, который нырял в катык на Сабантуе в Казани.

Сам визит Путина произошел еще в 2000 году и широко известен: тогда Путин участвовал в традиционных конкурсах на Сабантуе и вылавливал ртом монетку из чана с катыком. Некоторые зрители, в том числе и Колесников (для него это была первая командировка в кремлевском пуле), тогда искренне переживали за президента: тот провел головой в катыке очень много времени, не выныривая, до тех пор, пока не нашел монетку.

Колесников тогда спросил президента: «Ведь вы бы не вынырнули из катыка, пока не достали ее, так? А если бы не нашли?» Это он описал и в своем репортаже, закончив его фразой: «а мог бы и утонуть».

— На следующий день мне позвонил доброжелатель из Кремля и с плохо скрываемым удовольствием сообщил, что два других доброжелателя уже с утра зашли к Владимиру Путину с идеей, что так нельзя писать про президента. Но я поехал после этого в следующую командировку, в Тулу, и там все-таки выяснилось, что можно.