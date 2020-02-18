Татарстан получил от кабмина РФ 25 млн рублей на оснащение спортобъектов оборудованием

Правительство РФ в 2020 году направило 2 млрд рублей в качестве субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию физкультурно-оздоровительных центров и оснащению оборудованием объектов спортивной инфраструктуры.

1 млрд рублей направят на финансирование объектов муниципальной собственности в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», еще 1 млрд рублей правительство РФ выделит для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Согласно распоряжению, Татарстан, Башкирия и еще несколько субъектов РФ получат по 25 млн рублей на оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры.