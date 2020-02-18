Минниханов дополнительно выделит 39 млн рублей на ремонт школы искусств Зеленодольска

Президент Татарстана Рустам Минниханов решил дополнительно выделить 39 млн рублей на ремонт детской школы искусств в Зеленодольске. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня на совместном заседании советов района и города Зеленодольска. Изначально на ремонт школы было выделено почти 17 млн рублей.

Кроме того, Песошин перед началом заседания осмотрел также и здание Центра культуры и народного творчества имени А. М. Горького.



«Это здание 1971 года постройки. Капитальный ремонт здесь не производился. Президент также принял решение о выделении средств на проектно-сметную документацию», — приводит слова премьер-министра РТ пресс-служба главы республики.