В соцсетях опубликовали фотографии с места столкновения легковушки и фуры на М-7

В соцсетях сообщили об аварии с участием груженой фуры и легковушки на трассе М-7. Фотографии с места появились в соцсетях.

На трассе столкнулись автомобиль «Лада Гранта» с тягачом. Как сообщает автор фотографии, легковушка вылетела на встречку. Судя по кадрам, удар пришелся на заднюю часть автомобиля, что спасло водителю жизнь.

Ранее под Казанью, недалеко от развязки Новая Тура, столкнулись два тягача.

