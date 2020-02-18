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Ради спасения бездомных мужчин в Казани пожарные сняли с себя маски в задымленном подвале

11:29, 18.02.2020
Ради спасения бездомных мужчин в Казани пожарные сняли с себя маски в задымленном подвале

В Казани пожарные вытащили из горящего подвала двух мужчин без определенного места жительства. Ради спасения мужчин они сняли собственные маки.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пожар произошел около часа ночи в девятиэтажном кирпичном доме на улице Братьев Касимовых, 22. К приезду пожарных жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Из открытой двери подвала выходил дым.

Спасатели обнаружили в подвальном помещении двух мужчин без определенного места жительства. Пожарные спасали их из задымленного подвала при помощи масок спасаемого.

Пострадавших и погибших в пожаре нет. Площадь возгорания оставила 2 кв. метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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