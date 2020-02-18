За год в Казани оказали более 600 тысяч госуслуг по линии МВД

По итогам 2019 года в Казани оказали 625 тысяч госуслуг по линии МВД, из них 195 тысяч были оказаны через многофункционельные центры (МФЦ). При этом процент доли госуслуг, оказанных в электронном виде, постоянно растет и уже достиг 80%, рассказал замначальника ОИТСиЗИ УМВД России по Казани Рустем Хабибуллин.

Самыми распространенными госуслугами, по его словам, становятся получение справки о наличии или отсутствии судимости (на эту госуслугу приходится около 165 тысяч заявлений), получение прав и регистрации транспортных средств, а также получение паспортов.

Ранее в феврале сообщалось, что в МФЦ Татарстана подготовят программу по противостоянию хамству заявителей.

