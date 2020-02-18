Под Казанью задержали подростка, угнавшего заглохшую легковушку

В поселке Васильево в Зеленодольском районе РТ сотрудники Росгвардии РТ задержали подростка, который толкал заглохшую угнанную легковушку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отряд вневедомственной охраны в 2 часа ночи обратил внимание на группу подростков, толкавших автомобиль ВАЗ-21099. Заметив, что к ним приближаются военные, парни разбежались. Задержать смогли лишь 17-летнего ранее судимого подростка, который не успел сбежать, так как находился за рулем автомобиля.

Выяснилось, что автомобиль парни угнали. Они соединили напрямую провода в замке зажигания и завели двигатель. Правда, проехал автомобиль всего несколько метров, после чего заглох. Машину пытались завести, толкая, и в этот момент их заметили стражи порядка.

Молодой человек оправдывался, что машина была угнана ради забавы. Однако парень был передан в руки полицейских. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».

