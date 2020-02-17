Тимур Батрутдинов назвал своим фетишем Набережные Челны

Комик и телеведущий Тимур Батрутдинов рассказал, что долгое время любил заниматься сексом в необычных местах. В пример он привел Набережные Челны.

На подкасте у своего коллеги Данилы Поперечного он решил пошутить на вопрос о своих фетишах.

«Какое-то время я… необычные места [выбирал]. Ну, типа, набережные… Челны», — ответил резидент «Камеди Клаба».

«Прикинь, ты всех моделей туда везешь», — отреагировал Поперечный.