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Тимур Батрутдинов назвал своим фетишем Набережные Челны

22:09, 17.02.2020
Тимур Батрутдинов назвал своим фетишем Набережные Челны

Комик и телеведущий Тимур Батрутдинов рассказал, что долгое время любил заниматься сексом в необычных местах. В пример он привел Набережные Челны.

На подкасте у своего коллеги Данилы Поперечного он решил пошутить на вопрос о своих фетишах.

«Какое-то время я… необычные места [выбирал]. Ну, типа, набережные… Челны», — ответил резидент «Камеди Клаба».

«Прикинь, ты всех моделей туда везешь», — отреагировал Поперечный.

Общество Татарстан
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