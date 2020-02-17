Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,5 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 63—64,5 рубля за доллар.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает негативно влиять на валюты развивающихся рынков. Однако инвесторы ожидают, что добыча нефти в рамках ОПЕК сократится и укрепляющаяся нефть до 57$ за баррель окажет рублю поддержку.

Также на курс отечественной валюты положительно повлияет сохраняющийся спрос на ОФЗ и начало налогового периода.

Напомним, что Татарстан занял четвертую строчку регионального рейтинга по качеству жизни.

