Лидеру сборной Украины по футболу хотели выдать российское гражданство

Игроку сборной Украины по футболу и английского «Манчестер Сити» Александру Зинченко хотели выдать российское гражданство. Об этом рассказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

По словам тренера, данная инициатива исходила от генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова. На то время Зинченко был лидером «Уфы», но в сборную Украины еще не вызывался и мог быть заигран за Россию.

Выдаче российского гражданства помешали в Российском футбольном союзе (РФС), где посоветовали вначале разобраться с другими вопросами клуба.

«Я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет», — сказал Евсеев.

Отметим, ранее сообщалось, что футболист сам отказался от российского гражданства в пользу сохранения украинского.