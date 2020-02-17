В Татарстан прибыл министр промышленности и строительного производства Туркменистана

В Татарстан с двухдневным рабочим визитом прибыл министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В международном аэропорту «Казань» его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В Татарстане Бердымухамедов посетит казанский Кремль, где запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также побывает в Иннополисе и технополисе «Химград».

Кроме того, с его участием состоится презентация экономического потенциала Республики Татарстан в Агентстве инвестиционного развития РТ и круглый стол с представителями татарстанских министерств и предприятий под руководством заместителя министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

Ожидается, что по итогам рабочего визита Сердара Бердымухамедова в Татарстан будет подписан протокол, сообщает пресс-служба президента РТ.