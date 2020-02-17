В Казанском медресе оставили на улице книги и брошюры по намазу

Фото: Раис Сулейманов

Исламовед Раис Сулейманов сообщил в соцсетях о выброшенной на улице библиотеки Казанского медресе «Мухаммадия». В мешках и коробках на улице оказались сочинения Минтимера Шаймиева, дипломные работы учащихся медресе и десятки религиозны книг.

По мнению Сулейманова, ремонт — это не повод выбрасывать архив, словно он макулатура. Работы Минтимера Шаймиева, дипломы учащихся, документы о деятельности «Мухаммадия», фотоальбомы о жизни медресе за конец 1990-х — начало 2000-х гг — все это, по мнению Сулейманова, представляет историческую ценность, а значит можно было сдать в Госархив Татарстана, либо устроить раздачу в «более цивилизованных условиях».

«Больше всего удивило, что подаренные руководству медресе книги от авторов с автографами также оказались выброшенными на улицу (я обнаружил книгу петербургского исламоведа Альфрида Бустанова «Книжная культура сибирский мусульман» с именным автографом в адрес нынешнего проректора медресе Наиля Яруллина и сделал вывод: вот так подаришь книгу, напишешь автограф, а ее потом выбросят на помой.... на улицу)", — пишет Сулейманов.



В комментариях к посту пользователи спрашивают, почему оставленные книги на улице посчитали выброшенными? Ведь в здании идет ремонт, а сама литература не была отправлена на мусорку.