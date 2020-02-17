Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о вреде борьбы с коррупцией

Глава общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» (НАК) Кирилл Кабанов назвал преувеличенным скандал вокруг слов губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Глава региона заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

«Дело в том, что борьба с коррупцией иногда превращается в абсолютно непонятные истории. Когда проходят проверки и чтобы что-то найти, проверяющие начинают хвататься за мелочи. То есть вместо борьбы с коррупцией — обычный формализм. И это является проблемой. Потому что реальная борьба с коррупцией сходит на формальные принципы», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Общественник утверждает, что в Костромской области «ситуация по противодействию коррупции одна из лучших в стране».

Напомним, в пятницу Ситников сказал журналистам, что считает борьбу с коррупцией большим злом, нежели саму коррупцию. «К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, так беремся с залихватской удалью и победим всех, и себя в том числе», — сказал губернатор.