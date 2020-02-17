Власти Татарстана потратят на палаточный лагерь «Растим патриотов» до 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» объявил на организацию детского палаточного лагеря. Начальная стоимость контракта составляет 4,2 млн рублей.

Заявки принимаются с 10 февраля по 5 марта, аукцион назначен на 11 марта, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Лагерь будет военно-патриотической направленности и будет называться «Растим патриотов». Обязательным условием является его размещение вне промышленных объектов и производств.

На территории лагеря поставщик должен установить быстросборный шатер для отдыха и проведения мероприятий. Должна быть создана санитарная зона с двумя биотуалетами. Также организатор должен обеспечить использование горячей воды.

Дети будут посылаться в лагерь на 7 дней. Там будут проводиться театрализованные представления, конкурсы, музыкальные постановки, фестивали и дискотеки, дискуссии, потребуется организовать посещение местных достопримечательностей. Всего понадобится 4 200 человеко-дней, каждый из которых обойдется в 1004 рубля.