В МЧС предупредили татарстанцев о тумане, метели и гололеде

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник, 17 февраля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Республиканский главк МЧС предупредил жителей РТ о тумане, метели и гололеде.

Также прогнозируется усиление ветра до 17—22 м/с, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по РТ.

В связи с этим ведомство рекомендовало не выходить лишний раз из зданий и не оставлять без присмотра детей. Стоит отложить и поездки на дальние расстояния.

Из-за гололеда в МЧС рекомендуют подобрать малоскользящую обувь. Среди перечисленных советов также предлагается использовать светоотражающие элементы, переходить дорогу только в установленных местах и избегать резкого торможения.