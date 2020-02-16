СМИ рассказали о введении в Китая смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса

В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда. Наказанием за это может стать тюремный срок от 10 лет до пожизненного или же смертная казнь.

Фактически, человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. При этом под состав преступления может попасть и утаивание истории собственных путешествий, а также искажение информации о состоянии больного.

Напомним, к утру субботу число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, жителей Китая превысило 1,5 тысяч человек, сейчас их насчитывается не менее 1650.