За год просрочка по ипотеке в России возросла на 12%

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Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам IV квартала прошлого года составил около 77 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос сразу на 12%, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество договоров, по которым россияне допустили такую просрочку также возросло — до 14%, пишут «РИА Новости». Авторы исследования также отмечают, что именно на IV квартал 2019 года пришелся основной рост числа проблемных ипотечных кредитов.

Гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков объяснил изданию, что в связи с переходом на проектное финансирование строительства в России возрос средний объем ипотечного платежа, что объясняет рост просрочки.