В России стартовали продажи новых кроссоверов от Skoda

В пятницу, 14 февраля, российские дилеры Skoda запустили продажи модели Karoq. Цены на новый компактный будут начинаться от 1,5 млн рублей.

Автомобиль получил турбированный двигатель на 1,4 л мощностью 150 л.с., передает «Российская газета».

Пока в России будут доступны комплектации Ambition и Style. Первая предлагает покупателям двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательную систему Swing с 8 динамиками, систему курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, помощник подъема в гору, кожаный руль с кнопками управления радио и телефоном, задние датчики парковки, а также отделку интерьера хромированными деталями и декоративными вставками.

В комплектации Style к этому списку добавили мультимедийную систему SmartLink, передние датчики парковки и подогрев «мультируля» в кожаной оплетке. Адаптивный круиз-контроль, несколько ассистентов водителя, стояночный дистанционный отопитель, обогрев задних сидений и лобового стекла можно приобрести как опции.

В четвертом квартале 2020 года начнутся продажи базовых версий Karoq. В этой комплектации цены на авто должны оказаться ниже 1,3 млн рублей.