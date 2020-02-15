«Нефтехимик» разгромил «Адмирал», главного конкурента за место в плей-офф

«Нефтехимик» дома разгромил своего главного конкурента в борьбе за место в плей-офф владивостокский «Адмирал» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева начали встречу двумя голами за три минуты, а во втором периоде шайбами Энлунда и Шарифьянова довели счет до разгромного — 4:0. Заключительный отрезок матча превратился в пустую формальность, но «Нефтехимик» и там сумел забросить два гола. «Адмирал» ответил шайбой престижа, в результате чего нижнекамцы одержали убедительную победу.

Отметим, что Шиксатдаров и Сергеев набрали по 2 очка, а молодой Грошев записал в свой актив результативную передачу.

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 — Шиксатдаров (Сергеев, Падакин, 01:46)

2:0 — Атюшов (Митчелл, 03:03)

3:0 — Энлунд (Берглунд Барулин, 28:46)

4:0 — Шарифьянов (Черников, Сергеев, 38:20)

4:1 — Вихарев (Юнг, Бакош, 44:01)

5:1 — Мерфи (44:51)

6:1 — Шиксатдаров (Грошев, Куликов).