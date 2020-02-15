Хет-трик Сошникова не помог «Салавату Юлаеву» одолеть СКА
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил питерскому СКА (4:5).
В составе уфимцев хет-трик оформил Сошников, еще одна шайба на счету Картаева. У гостей дублем отметился защитник Токранов, ранее выступавший за «Ак Барс».
Отметим, что это поражение стало для «Салавата» уже пятым в последних семи матчах уфимцев.
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5от (2:1, 1:2, 1:1, 0:1).
Голы:
0:1 (01:11) — Лукас Бенгтссон (Йоонас Кемппа йнен, Наиль Якупов, бол.);
1:1 (07:04) — Никита Сошников (Захар Арзамасцев, Сакари Маннинен, бол.);
2:1 (11:33) — Никита Сошников (Линус Умарк, Захар Арзамасцев, бол.);
2:2 (33:53) — Василий Токранов (Лукас Бенгтссон, бол.);
3:2 (37:39) — Никита Сошников (Тему Хартикайнен);
3:3 (39:56) — Василий Токранов (Йори Лехтеря, Лукас Бенгтссон, бол.);
3:4 (41:32) — Сергей Плотников (Евгений Кетов, Йоонас Кемппайнен);
4:4 (53:50) — Владислав Картаев (Эдуард Гиматов);
5:4 (60:48) — Василий Токранов (Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, бол.).
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