МВД России назвало количество россиян, употребляющих наркотики

В России регулярно или изредка употребляют наркотики 1,9 млн человек, говорится в данных социологических исследований антинаркотических комиссий в регионах РФ.

Результаты этих исследований изложены в проекте Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, которую опубликовало МВД России.

В этих же данных упоминается, что с предложением попробовать наркотики сталкиваются 22,1% россиян. Кроме того, каждый четвертый россиянин заявил, что в его круге общения есть люди с опытом употребления наркотических веществ.