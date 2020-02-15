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МВД России назвало количество россиян, употребляющих наркотики

13:42, 15.02.2020
МВД России назвало количество россиян, употребляющих наркотики

В России регулярно или изредка употребляют наркотики 1,9 млн человек, говорится в данных социологических исследований антинаркотических комиссий в регионах РФ.

Результаты этих исследований изложены в проекте Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, которую опубликовало МВД России.

В этих же данных упоминается, что с предложением попробовать наркотики сталкиваются 22,1% россиян. Кроме того, каждый четвертый россиянин заявил, что в его круге общения есть люди с опытом употребления наркотических веществ.

ОбществоАналитика Татарстан
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