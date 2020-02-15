На пожаре в Башкирии погибла девочка

Минувшей ночью в Уфимском районе произошел пожар в одной из квартир дома барачного типа. в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребёнок, девочка 2015 г.р. В ходе тушения пламени пожарные обнаружили погибшего ребёнка — девочку 2015 г.р.

В ходе тушения из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей. При самостоятельной эвакуации из горящей квартиры получил порезы руки мужчина 1965 г.р., после оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает пресс-служба регионального МЧС.