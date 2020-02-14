«Манчестер Сити» исключен из Лиги чемпионов на два сезона за финансовые нарушения

УЕФА принял решение исключить английский «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два ближайших сезона за нарушения условий финансового фэйр-плей (ФФП).

Кроме того, клубу предстоит оплатить штраф в размере 30 млн евро.

Такое серьезное наказание было вынесено из-за того, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП. Англичане серьезно завысили свои спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов, благодаря чему получили возможность обойти установленные ограничения.

Сразу после оглашения итогов расследования «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением, в котором выразил несогласие с данным решением.

В клубе намерены оспорить исключение из еврокубков в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Английской премьер-лиги.