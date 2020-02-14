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Хабиров похвастался распознающими лица камерами на остановках Уфы

21:35, 14.02.2020
Хабиров похвастался распознающими лица камерами на остановках Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в Уфе на остановках установлены видеокамеры, поддерживающие технологию распознавания лиц. В столице республики работают уже более 950 таких камер.

«Эта видеокамера сегодня опознала меня и моих коллег на остановке в Инорсе», — подписал «башлык» снимок, опубликованный в соцсетях.

Он пообещал не останавливаться на достигнутом и «закрыть видеонаблюдением все точки входа и точки выхода».

ОбществоВласть Башкортостан
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