Хабиров похвастался распознающими лица камерами на остановках Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в Уфе на остановках установлены видеокамеры, поддерживающие технологию распознавания лиц. В столице республики работают уже более 950 таких камер.

«Эта видеокамера сегодня опознала меня и моих коллег на остановке в Инорсе», — подписал «башлык» снимок, опубликованный в соцсетях.

Он пообещал не останавливаться на достигнутом и «закрыть видеонаблюдением все точки входа и точки выхода».