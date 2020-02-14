В Казани таможенники задержали пакистанца с незарегистрированными товарами для салонов красоты

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В аэропорту Казани татарстанские таможенники составили протокол на гражданина Пакистана, пытавшегося провезти товары под видом личного груза. Нарушитель привез с собой из Дубая 351 предмет для салона красоты.

В багаже нарушителя нашлись филировочные и профессиональные парикмахерские ножницы, маникюрные щипчики для ногтей и прочее, передает пресс-служба Татарстанской таможни.

Сам гражданин Пакистана заявил, что привез товары для рекламы. Обратно на родину он собирается возвращаться в апреле, но товар вывозить не планировал.

«В данном конкретном случае характер и количество товара не позволило нам в порядке, определенный Таможенным кодексом ЕАЭС, отнести предметы, явно предназначенные для салонов красоты, к товарам для личного пользования», — заявил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Мирзанур Гараев.

Товар у пакистанского бизнесмена изъяли, в отношении него составлен протокол по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».