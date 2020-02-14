Суд арестовал троих из четырех подозреваемых в вымогательстве татарстанцев

Сегодня Советский райсуд Казани отправил в СИЗО троих из четырех обвиняемых в вымогательстве. Еще один получил домашний арест.



По данным МВД, преступники могли вымогать деньги и у других граждан. Пострадавших от их действий полиция просит обратиться в МВД.

Группа состояла из четырех местных жителей в возрасте от 32 до 35 лет. Все ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений, подчеркивает пресс-служба МВД Татарстана.

По предварительным данным, подозреваемые требовали от одного из граждан 2 млн рублей, угрожая ему физической расправой. Позже они завладели его автомобилем марки Porshe и деньгами, находившимися в нем.

Другую жертву похитили и требовали отдать недвижимость.