В День влюбленных Рустам Минниханов заменил традиционное утреннее фото из кабинета на «вкладыш» жвачки Love is

Фото: @rusminnikhanov

Традиционное утреннее фото Рустама Минниханова из окна кабинета в День влюбленных представлено в виде вкладыша из известной жвачки Love is. Картинка опубликована в «Инстаграме» президента РТ.

На картинке, как обычно, изображена площадь Свободы, только в виде вкладыша из известной жвачки. Ее дополняет надпись «Любовь — это каждое утро быть рядом» на русском и татарском языках. Отметим, что фото утренней площади Свободы появляется в «Инстаграме» каждое рабочее утро Минниханова.