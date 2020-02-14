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В День влюбленных Рустам Минниханов заменил традиционное утреннее фото из кабинета на «вкладыш» жвачки Love is

07:34, 14.02.2020
В День влюбленных Рустам Минниханов заменил традиционное утреннее фото из кабинета на «вкладыш» жвачки Love is
Фото: @rusminnikhanov

Традиционное утреннее фото Рустама Минниханова из окна кабинета в День влюбленных представлено в виде вкладыша из известной жвачки Love is. Картинка опубликована в «Инстаграме» президента РТ.

На картинке, как обычно, изображена площадь Свободы, только в виде вкладыша из известной жвачки. Ее дополняет надпись «Любовь — это каждое утро быть рядом» на русском и татарском языках. Отметим, что фото утренней площади Свободы появляется в «Инстаграме» каждое рабочее утро Минниханова.

Общество Татарстан
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