В Казани работает единственное в России «особое» ателье — видео

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В Казани действует единственное в России «особое» ателье которое шьет одежду для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Автором проекта по пошиву одежды для «особых» детей является Далия Гайнановна, у которой есть 11-летний сын с ДЦП. Впервые она занялась этим в 2016 году.

За 4 года идея переросла в целое производство. В месяц в ателье делается до 1 тыс. изделий. Заказы поступаю не только из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, но с Украины и из Литвы.

Проект уже получил грант президента России, а с февраля исполком Казани выделил новое помещение для «особой» мастерской.