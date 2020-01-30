Университет Иннополис попал в мировой рейтинг исследователей игр — единственный из РФ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Университет Иннополис занял 87-е место в мировом рейтинге топ-100 вузов, занимающихся исследованием компьютерных игр. Он стал единственным российским вузом в этом списке.



Рейтинг Institutions Active in Technical Games Research составил профессор компьютерных наук Американского университета в Вашингтоне Марк Нельсон на основе активности 2 тыс. 140 исследователей в области игр из 706 университетов мира. В топ-3 рейтинга вошли Калифорнийский университет в Санта-Крузе, Университет Альберты, Лондонский университет королевы Марии, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Попасть в этот список — большое достижение при имеющихся у ИТ-вуза возможностях. Поясню: первые места рейтинга заняли крупные университеты, в которых разработкой, дизайном и изучением игр занимаются десятки исследователей. В нашей же команде работает всего три человека, поэтому такая оценка вызывает гордость», — сказал руководитель Лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр Иннополиса Джозеф Браун.

Ранее сообщалось, что Университет Иннополис за 600 млн рублей создаст полностью верифицированную блокчейн-платформу. Она станет первой в России.