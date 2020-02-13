Хуснуллину поручили подготовить предложения по снижению ипотечной ставки

Премьер-министр России поручил Центробанку, а также вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину подготовить предложения по снижению ипотечной ставки и упрощению рефинансирования.

«Учли все ваши ответы! Спасибо всем, кто рассказал свои истории у меня в твиттере, вы помогли понять реальную картину. Все ваши ответы увидели и учли. Как и сказал Председатель Правительства: ставка должна быть ниже- будем работать на это!», — написал он Хуснуллин в Instagram.

Ранее Хуснуллин сообщил, что «начал разбираться с ипотекой», и попросил пользователей Twitter рассказать об условиях кредитования, в том числе о размере процентов.