В управлении Ростехнадзора в Казани не обнаружилось следов обыска
Корреспондент «Реального времени» не заметил следов обысков в здании Приволжского управления Ростехнадзора в Казани, о чем ранее сообщили СМИ.
Перед парадным входом в здание не стояли машины правоохранителей. То же касается и служебного входа.
Охрана заявила, что ничего не знает о визите полиции или следователей. «Реальное время» направило в пресс-службу Ростехнадзора официальный запрос. В региональном управлении Следкома не стали комментировать информацию об обыске.
Ранее СМИ сообщили о возможном уголовном деле в отношении одного из руководителей отделов республиканского управления Ростехнадзора. Якобы полиция прибыла в учреждение и забрала подозреваемого на допрос в СК.Происшествия Татарстан
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