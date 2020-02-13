В управлении Ростехнадзора в Казани не обнаружилось следов обыска

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Корреспондент «Реального времени» не заметил следов обысков в здании Приволжского управления Ростехнадзора в Казани, о чем ранее сообщили СМИ.

Перед парадным входом в здание не стояли машины правоохранителей. То же касается и служебного входа.

Охрана заявила, что ничего не знает о визите полиции или следователей. «Реальное время» направило в пресс-службу Ростехнадзора официальный запрос. В региональном управлении Следкома не стали комментировать информацию об обыске.



Ранее СМИ сообщили о возможном уголовном деле в отношении одного из руководителей отделов республиканского управления Ростехнадзора. Якобы полиция прибыла в учреждение и забрала подозреваемого на допрос в СК.