Тренер «Ак Барса»: «В матче против «Динамо» все зависит от нас»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал об ожиданиях от матча с рижским «Динамо» в рамках регулярного первенства КХЛ.

— Все в матче против «Динамо» зависит от нас — если мы будем показывать тот хоккей, которого придерживаемся весь сезон, улучшая его в преддверии плей-офф. В таком случае все будет нормально.

— Большое количество травмированных как-то сказывается на тренировочном процессе?

— На это не надо обращать внимания, искать какие-то причины. Все, кто здоровы, готовы выходить на лед и побеждать.

— Билялов специально снова играет против Риги или так очередь подошла?

— У нас есть свой план относительно того, кто из вратарей будет играть следующий матч. Безусловно, то обстоятельство, что Тимур здесь играл, — веская причина.

— Качественный хоккей в матче против «Авангарда» создал дополнительную эмоциональную атмосферу в команде?

— Если анализировать прошедший матч, не сказать, что он по содержанию игры был очень хорош — были и ошибки, есть моменты, которые мы проанализировали: внесем коррективы в игру, надеемся показать хороший хоккей, зрелищный хоккей и тот, который будет приносить нам результат, — сказал Перов.