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ГИБДД: к 2030 году на дорогах Татарстана не будут умирать люди

13:18, 13.02.2020
ГИБДД: к 2030 году на дорогах Татарстана не будут умирать люди
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Через 10 лет Татарстан добьется нулевой смертности на дорогах, заявил глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Он убежден, что к 2030 году на дорогах республики не будут погибать люди.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее он рассказал, что за 2019 год в республике зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Травмы получили 5 619 человек.

АвтоАналитикаОбществоВласть Татарстан
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