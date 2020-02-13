ГИБДД: к 2030 году на дорогах Татарстана не будут умирать люди
Через 10 лет Татарстан добьется нулевой смертности на дорогах, заявил глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Он убежден, что к 2030 году на дорогах республики не будут погибать люди.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
Ранее он рассказал, что за 2019 год в республике зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Травмы получили 5 619 человек.АвтоАналитикаОбществоВласть Татарстан
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