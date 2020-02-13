ГИБДД: к 2030 году на дорогах Татарстана не будут умирать люди

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Через 10 лет Татарстан добьется нулевой смертности на дорогах, заявил глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Он убежден, что к 2030 году на дорогах республики не будут погибать люди.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее он рассказал, что за 2019 год в республике зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Травмы получили 5 619 человек.