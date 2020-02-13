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За год в Татарстане 369 человек погибли в ДТП

11:36, 13.02.2020
За год в Татарстане 369 человек погибли в ДТП
Фото: realnoevremya.ru

За 2019 год в Татарстане зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Из них 129 водителей, 109 пассажиров и 131 пешеход.

При этом 27 пешеходов были сбиты на переходах, рассказал глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что больше жизней удалось бы спасти, если бы все водители и пассажиры пристегивались ремнями безопасности, а пешеходы использовали светоотражающие элементы одежды.

Судя по статистике ГИБДД, Татарстан находится на втором месте по количеству погибших в авариях. Первое место занимает Башкирия, где за прошлый год на дорогах погибли 469 человек.

АналитикаПроисшествияАвто Татарстан
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