За год в Татарстане 369 человек погибли в ДТП

За 2019 год в Татарстане зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Из них 129 водителей, 109 пассажиров и 131 пешеход.

При этом 27 пешеходов были сбиты на переходах, рассказал глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что больше жизней удалось бы спасти, если бы все водители и пассажиры пристегивались ремнями безопасности, а пешеходы использовали светоотражающие элементы одежды.

Судя по статистике ГИБДД, Татарстан находится на втором месте по количеству погибших в авариях. Первое место занимает Башкирия, где за прошлый год на дорогах погибли 469 человек.