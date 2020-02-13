Игрок УНИКСа Артем Клименко вызван в сборную России

Стал известен список баскетболистов, вызванных в сборную России на тренировочный сбор перед матчами отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

В состав вошел 26-летний центровой УНИКСа Артем Клименко.

Тренировочный сбор национальной команды начнется на следующий день после Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве.

В рамках перерыва на сборные россияне проведут два матча. 20 февраля сборная России встретится с Италией, а 23 февраля сыграет с командой Северной Македонии.

Всего в сборную России приглашены 24 баскетболиста:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»).

Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).