Стало известно, кто будет отвечать за ДТП с беспилотным авто по законопроекту, разработанному Госсоветом РТ

Член комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев рассказал о гражданской ответственности в случае ДТП с беспилотным автомобилем. Он сообщил, что в законопроекте о регулировании деятельности беспилотных автомобилей заложена ответственность оператора при дистанционном управлении беспилотником. Собственник будет отвечать за техосмотр и выход автомобиля в технически исправном состоянии. Обязательно страхование машины.

«Это будет специальное страхование, потому что оборудование дороже самого автомобиля. При наступлении страхового случая отвечать придется кому-то из трех — либо собственнику, либо оператору, либо водителю».

Позднее в разговоре с «Реальным временем» он признался, что «проблема оказалась намного сложнее, чем казалось на первый взгляд»:

«Автопилот на небе проще, чем на дороге. Тут животное может выскочить, яма на дороге образоваться, погода измениться. Есть хакеры, которые могут вмешаться. Значит, нужна информационная защита. Это дополнительные издержки. На международной конференции в Иннополисе специалисты говорили, что технические вопросы решены. Черта с два! Вопросов выше крыши. Но в любом случае, будущее за этим», — уверен Галеев.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет РТ подготовил рамочный федеральный законопроект, который регулирует деятельность беспилотных автомобилей.