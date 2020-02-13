В Казани увеличатся тарифы на мусор

Казань ожидает резкий скачок тарифов на вывоз мусора — в некоторых случаях сразу на 30%. Серьезное подорожание ЖКУ грядет еще в ряде столиц регионов Приволжского федерального округа.

Основная масса изменений, причем существенных, произойдет не сейчас, а с 1 июля. Пока же основная масса коммунальных услуг остается в прежних расценках, исключением стали лишь некоторые поставщики. Одно из самых заметных подорожаний — это тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. В частности, в Казани тариф подскочит сразу на 30%. В случае с захоронением отходов он вырастет со 111 до 145 рублей за кубометр — то есть примерно на 30%. В случае с обращением твердых бытовых отходов тариф тоже вырастет, но не так сильно — с 439 до 457 рублей, или на 4%.

Заметно больше придется платить за эту услугу также в Чебоксарах, Перми и Ижевске. «Чистый город» в Ижевске повысит тариф с 809 до 907 рублей за кубометр (речь идет о тарифе на захоронение), рост составит около 12%. В Чебоксарах — тут МВК «Экоцентр» повысит тариф с 3557 до 4297 рублей за обращение тонны отходов. Рост составит почти 21%. В Перми местный ГУП «Теплоэнерго» повысит тариф за обращение тонны отходов с 5299 до 5825 рублей, или на 10% больше.



Подробнее — в материале «Реального времени».

