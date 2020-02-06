Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, суд в каждом случае будет оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

Ранее в Татарстане зафиксировали 551 развод на 1 тысячу браков. Это самый высокий показатель в ПФО. Как рассказали в Управлении ЗАГС кабмина РТ, за 2019 год в Татарстане зафиксировали 24 182 брака. При этом за тот же год зарегистрированы 13 316 разводов.