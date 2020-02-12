Известный сыровар назвал шаги для развития бизнеса в России

Сыровар Олег Сирота в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что нужно делать для развития бизнеса в стране.

В первую очередь, по его словам, нужно упростить бюрократию. Второе, заключается в запуске программы комплекса развития сельских территорий: дороги, транспортная доступность, детские сады, школы.

«Третье: для ряда территорий налоговый режим исправить... Архангельская область, Вологодская, юг нормально развиваются, а вот на Черноземье плохо всё, и здесь нужно такие же меры применять, как на Дальнем Востоке, чтобы люди поехали и стали строить деревни», — цитирует RT Сироту.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество проверок бизнеса надзорными органами сократилось на 27%.