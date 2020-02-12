Банк «Траст» планирует продать единстенный в России бизнес-центр по проекту Захи Хадид за 3,2 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» запланировал продать в 2020 году 20 объектов недвижимости. Среди них бизнес-центр Dominion Tower, построенный по проекту знаменитой Захи Хадид.

Стоимость объекта специалисты банка оценили в 3,2 млрд рублей, передает ТАСС. Здание является единственным в России офисным центром, выполненным по проекту архитектора.

Предправления банка Александр Соколов сообщил, что за все объекты планируется выручить 8 млрд рублей. При этом он подчеркнул, продать планируется весь портфель недвижимости, просто по 20 зданиям уже есть потенциальные покупатели.

«20 объектов недвижимости мы запланировали продать в этом году и выручить не менее 8 млрд рублей», — передает его слова агентство.

Напомним, в России построены всего два здания по проектам Захи Хадид.

Dominion Tower (или «Пересвет-Плаза») открылся в Москве в сентябре 2015 года. Его заказывала компания «Доминион-М» Владимира Мельника. Позже бизнес-центр перешел группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Также по проекту Захи Хадид в Подмосковье была построена вилла совладельца Capital Group Владислава Доронина.