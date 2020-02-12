Казанский суд оставил в СИЗО обвиняемого в установке гранаты на авто бизнесменов

Фото: «Реальное время»

Сегодня Советский райсуд Казани продлил арест уроженцу Краснодарского края Михаилу Галкину. Его обвиняют в покушении на убийство трех человек путем установки гранаты на колесе их машины.



Напомним, боевую гранату на колесе Infiniti обнаружили в октябре 2019-го, когда машина стояла на парковке у мечети «Ихлас» в Лениногорске. На этой иномарке в Татарстан из Ростова-на-Дону прибыли гендиректор ООО «С В МАИС» Сергей Пироженко с партнерами Саидом Висхаджиевым и Андреем Шепиловым.

В числе прочих проверялись версии об отношениях приезжих с местным агрохолдингом и конфликте с бывшем водителем «С В МАИС» Михаилом Галкиным. Последнего задержали в короткий срок и уже 18 октября взяли под стражу по решению Лениногорского горсуда.

Срок ареста Галкину продлен до 14 апреля, сообщили «Реальному времени» в Советском райсуде. Ранее он уже был трижды судим — за кражу, дачу ложных показаний и побег из-под стражи.

С обвинением арестант не согласен, выдвигает версию — покушение задумал один из тех, кого Следком признал потерпевшим.